Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Qarabağ'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Sivasspor ilk galibiyetini alarak haftayı kapatmak istiyor. Zorlu maçı habeimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı saat 20:55'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Yatabare



KARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Ozobic, Andrade, Zoubir, Owusu