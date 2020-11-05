Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) | CANLI

- Qarabağ (Karabağ) | CANLI

Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz sahasında Qarabağ'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Sivasspor ilk galibiyetini alarak haftayı kapatmak istiyor. Zorlu maçı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:58
Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) | CANLI

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz sahasında Qarabağ'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Sivasspor ilk galibiyetini alarak haftayı kapatmak istiyor. Zorlu maçı habeimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı saat 20:55'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Yatabare

KARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Ozobic, Andrade, Zoubir, Owusu

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