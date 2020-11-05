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Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

G grubu 3. hafta maçında 'nun formasını giydiği Milan sahasında , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşma Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği 3 golle Lille'in galibiyetiyle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 01:58
Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı. Milan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girerken, Zeki Çelik ilk 11'de başladı.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı.

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