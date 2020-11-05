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Leicester City 4-0 Sporting Braga | MAÇ SONUCU - Cengiz Ünder asist yaptı

Avrupa Ligi G grubu 3. hafta maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Sporting Braga'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Leicester City 4-0 kazandı. Cengiz, 1 de asist yaptı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:55 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 02:01
Leicester City 4-0 Sporting Braga | MAÇ SONUCU - Cengiz Ünder asist yaptı

Avrupa Ligi G Grubu 3. maçında Leicester City, sahasında Braga'yı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-0 kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Maça etkili başlayan Leicester City aradığı golü 20. dakikada Iheanacho ile bularak öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da doludizgin başlayan Rodgers'ın öğrencileri 47. dakikada bu kez Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in asisti ve Iheanacho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 67. dakikaya gelindiğinde bu kez Iheanacho'nun asisti ile Praet golü kaydetti ve fark üç oldu.

78. dakikaya gelindiğinde James Maddison'un golü skoru belirledi ve Leicester City sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

CENGİZ'DEN BİR ASİST DAHA

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder 1 asist yaparak sezonun 3. asistini yapmış oldu. Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Leicester City 3'te 3 yaparak 9 puana yükselirken Portekiz ekibi Braga ise 6 puanda kaldı.

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