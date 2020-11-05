Avrupa'da Türk derbisi: Milan Lille'i konuk ediyor

Avrupa sahnesinde bugün, bizi gururlandıracak bir maçın heyecanını yaşayacağız. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Hakan Çalhanoğlu'nun şov yaptığı Milan, Fransa Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nin namağlup takımı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'li Lille'i ağırlıyor. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvedeki İtalyan devi, Avrupa Ligi'nde de 2'de 2'yle lider. Ligue 1'in tek namağlup takımı olmayı başaran Lille de 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 4 puanla 2. sırada. Müthiş karşılaşma, saat 23.00'te beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.



Attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarını sırtlayan yıldızlarımız karşı karşıya.