Sivasspor - Maccabi Tel Aviv | CANLI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında temsilcimiZ Sivasspor, evinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.





SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - M.Tel Aviv maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

SİVASSPOR: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

MACCABI TEL AVIV: Tenenbaurn, Kandil, Hernandez, Tilbi, Yeini, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton

SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında 29 Ekim perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetiyor.

SİVASSPOR ÇİFTE BAYRAM YAŞATMAK İSTİYOR!

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i yenerek Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda çifte bayram yaşatmak istiyor.

"TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Teknik direktör Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her şeyden önce Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, Villarreal maçında kaybetmelerine rağmen güzel bir futbol oynadıklarını ifade etti.

Takımının hiçbir zaman oyundan kopmadığını vurgulayan Çalımbay, "İki kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık, sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şanssızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması, 10 kişi kalmamız. Kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık, 3 gol attık." diye konuştu.

Çalımbay, takımının Villarreal maçındaki oyunundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada, bu puan usulü olduğu için avantajımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maccabi Tel-Aviv maçı bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa kupalarına katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız birkaç arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor. Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Medipol Başakşehir takımına da başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.