Haberler UEFA Avrupa Ligi Qarabağ (Karabağ) - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Qarabağ (Karabağ) - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nde I grubu 2. hafta mücadelesinde Qarabağ Başakşehir Stadyumu'nda ile mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:06
Qarabağ (Karabağ) - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Qarabağ - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

QARABAĞ - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Qarabağ - Villarreal maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

QARABAĞ - VILLARREAL MAÇI TÜRKİYE'DE Mİ OYNANACAK?

Qarabağ Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA'nın, 'daki savaş durumu nedeniyle Qarabağ'ın Avrupa Ligi grup maçlarındaki ilk iç saha maçının tarafsız bir ülkede oynatılması yönünde karar aldığı belirtildi.

'nın Villarreal takımı ile yapılacak ilk iç saha maçı için bazı ülkelerin önerildiği, fakat kulübün güvenlik ve provokasyon ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu önerileri kabul etmediği kaydedildi. Karşılaşma Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak.

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