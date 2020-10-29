Lille - Celtic | CANLI

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında İskoçya'dan Celtic'i konuk ediyor.
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David.
Celtic: Brown, Duffy, Ajer; Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt; Ajeti, Elyounoussi.
LILLE - CELTIC MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Celtic maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'ten itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.