Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille - Celtic | CANLI

Lille - | CANLI

Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında 'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:50
Lille - Celtic | CANLI

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Lille, Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında İskoçya'dan 'i konuk ediyor.


İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David.

Celtic: Brown, Duffy, Ajer; Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt; Ajeti, Elyounoussi.

LILLE - CELTIC MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Celtic maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'ten itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BİZE ULAŞIN