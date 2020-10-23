Yusuf Yazıcı'nın 3 gol attığı Sparta Prag deplasmanında Lille, 4-1 kazandı. Diğer sonuçlar: Celtic-Mian: 1-3, CSKA Sofya- CFR: 0-2, Y.Boys-Roma: 1-2, R.Wien-Arsenal: 1-2, Dundalk- Molde: 1-2, Leverkusen-Nice: 6-2, B.Sheva-Slavia Prag: 3-1, L.Poznan-Benfica: 2-4, S.Liege- Rangers: 0-2, PSV-Granada: 1-2, PAOK-Omonia: 1-1, Napoli- Alkmaar: 0-1, Rijeka-Sociedad: 0-1, Braga-AEK: 3-0, Leicester- Zorya: 3-0, Tottenham-LASK: 3-0, Ludogorests-Antwerp: 1-2, D.Zagreb-Feyenoord: 0-0, Wolfsberger-CSKA Moskova: 1-1, Hoffenheim-Kızılyıldız 2-0, Slovan Liberec-Gent: 1-0.
Yusuf Yazıcı’dan hat-trick: 4-1
Yusuf Yazıcı'nın 3 gol attığı Sparta Prag deplasmanında Lille, 4-1 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 01:25 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50