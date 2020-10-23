Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

'nde haftanın 11'ine seçildi!

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz , karşısındaki 3 gollü performansının ardından 'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 15:33
Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Ligue 1 ekiplerinden Lille, 'nde ilk maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz zorlu karşılaşmada 3 gollük performansı ile yıldızlaştı.

Yusuf bu performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ:

Kaleci: Dominik Livakovic ().

Defans: James Tavernier (Rangers), (), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (), Yusuf Yazıcı (Lille).


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