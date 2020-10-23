Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçı İspanyol basınında!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda ilk maçına İspanya deplasmanında çıkan Demir Grup Sivasspor, başa baş oynadığı mücadeleden 5-3 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında dikkat çeken bir performans ortaya koysa da oyuna sonradan giren Paco Alcacer'in gollerine engel olamadı. İspanyol basını da 8 gollü bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Gazeteler genellikle, oyunda sonradan dahil olup maçın skoruna büyük etki eden Alcacer'in performansını ön plana çıkardı. İşte onlardan bazıları...

MUNDO DEPORTIVO

Gazete, mücadele ile ilgili "Hatasını zamanla düzelten Villarreal, galibiyetle başladı" başlığını attı.





MARCA

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca ise Alcacer'i överek, "Endişelenmeyin, Alcacer durumu düzeltiyor" başlığı attı.





EL DESMARQUE

Ünlü internet sitesi, Villarreal forması giyen Kubo ve Alcacer'i ön plana çıkararak, "Villarreal'in çılgın skorunda Kubo ve Alcacer parlıyor" başlığı ile haberini duyurdu.



