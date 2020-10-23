Haberler UEFA Avrupa Ligi Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçı İspanyol basınında!

Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçı basınında!

I Grubu ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, ekibi Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup oldu. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve rakibine zorlu anlar yaşatan kırmızı-beyazlı ekibin maçı İspanyol basınında da geniş yer buldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 12:03
Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçı İspanyol basınında!

I Grubu'nda ilk maçına deplasmanında çıkan başa baş oynadığı mücadeleden 5-3 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında dikkat çeken bir performans ortaya koysa da oyuna sonradan giren Paco Alcacer'in gollerine engel olamadı. basını da 8 gollü bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Gazeteler genellikle, oyunda sonradan dahil olup maçın skoruna büyük etki eden Alcacer'in performansını ön plana çıkardı. İşte onlardan bazıları...

MUNDO DEPORTIVO

Gazete, mücadele ile ilgili "Hatasını zamanla düzelten Villarreal, galibiyetle başladı" başlığını attı.


MARCA

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca ise Alcacer'i överek, "Endişelenmeyin, Alcacer durumu düzeltiyor" başlığı attı.


EL DESMARQUE

Ünlü internet sitesi, Villarreal forması giyen Kubo ve Alcacer'i ön plana çıkararak, "Villarreal'in çılgın skorunda Kubo ve Alcacer parlıyor" başlığı ile haberini duyurdu.


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