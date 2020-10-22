Haberler UEFA Avrupa Ligi Yiğidolar Boğalar'a karşı!

Yiğidolar Boğalar'a karşı!

'nde I Grubu’nda yer alan temsilcimiz , Villarreal’le Avrupa macerasına başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Yiğidolar Boğalar'a karşı!

ile birlikte Avrupa'da yoluna devam eden iki temsilcimizden biri olan , I Grubu'nda bugün saat 22.00'de Villarreal'e konuk olacak. Daha önce 2008-2009 ve 2009- 2010 sezonlarından Avrupa kupalarına katılan Yiğidolar, 2013-2014'te de Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. Temsilcimizde stoper Appindangoye, orta saha Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı, Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 6 haftası geride kalan 'da son olarak derbisinde evinde ezeli rakibi Valencia'yı 2-1 yenen ve 11 puanla lider R.Sociedad'ın ardından averajla ikinci sıradaki Villarreal'de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Estupinan, Alberto Moreno ve Chakla, maçta yok.

VILLARREAL - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asensio, Quintilla, Torres, Albiol, Gaspar, Cazorla, Iborra, Anguissa, Chukwueze, Alcacer, Gomez

Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Yasin, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

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