Yiğidolar Boğalar'a karşı!

Başakşehir ile birlikte Avrupa'da yoluna devam eden iki temsilcimizden biri olan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bugün saat 22.00'de Villarreal'e konuk olacak. Daha önce 2008-2009 ve 2009- 2010 sezonlarından Avrupa kupalarına katılan Yiğidolar, 2013-2014'te de Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. Temsilcimizde stoper Appindangoye, orta saha Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı, Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 6 haftası geride kalan İspanya La Liga'da son olarak Valencia derbisinde evinde ezeli rakibi Valencia'yı 2-1 yenen ve 11 puanla lider R.Sociedad'ın ardından averajla ikinci sıradaki Villarreal'de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Estupinan, Alberto Moreno ve Chakla, maçta yok.

VILLARREAL - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asensio, Quintilla, Torres, Albiol, Gaspar, Cazorla, Iborra, Anguissa, Chukwueze, Alcacer, Gomez

Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Yasin, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare