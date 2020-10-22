İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City | Hangi maç ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı bugün start alıyor. 1. hafta mücadeleleri şu şekilde;
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
19:55 Young Boys - Roma
19:55 CSKA Sofya - CFR Cluj
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
19:55 Dundalk - Molde
19:55 Rapid Wien - Arsenal
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
19:55 B. Leverkusen - Nice
19:55 H Be'er Sheva - Slavia Prag
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
19:55 Standard Liege - Rangers
19:55 Lech - Benfica
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
19:55 PSV Eindhoven - Granada
19:55 PAOK - Omonia
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
19:55 Napoli - AZ Alkmaar
19:55 Rijeka - Real Sociedad
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
22:00 Sporting Braga - AEK
22:00 Leicester - Zorya
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
22:00 Sparta Prag - Lille
22:00 Celtic - Milan
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
22:00 M. Tel Aviv - Qarabağ
22:00 Villarreal - Sivasspor
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
22:00 Tottenham - LASK Linz
22:00 Ludogorets - Antwerp
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
22:00 Dinamo Zagreb - Feyenoord
22:00 Wolfsberger - CSKA Moscow
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
22:00 Hoffenheim - Kızılyıldız
22:00 Slovan Liberec - Gent