Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City | Hangi maç ne zaman? Saat kaçta?

İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, ve Leicester City | Hangi maç ne zaman? Saat kaçta?

Avrupa Ligi heyecanı grup aşamalarıyla devam ediyor. 1. hafta mücadeleleri 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Kritik mücadeleler arasında Villarreal - , Napoli - AZ Alkmaar ve Leicester City -Zorya maçları da yer alıyor. Peki, hangi maç ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:30
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City | Hangi maç ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı bugün start alıyor. 1. hafta mücadeleleri şu şekilde;

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
19:55 Young Boys - Roma
19:55 CSKA Sofya - CFR Cluj

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
19:55 Dundalk - Molde
19:55 Rapid Wien - Arsenal

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
19:55 B. Leverkusen - Nice
19:55 H Be'er Sheva - Slavia Prag

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
19:55 Standard Liege - Rangers
19:55 Lech - Benfica

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
19:55 PSV Eindhoven - Granada
19:55 PAOK - Omonia

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
19:55 Napoli - AZ Alkmaar
19:55 Rijeka - Real Sociedad

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
22:00 Sporting Braga - AEK
22:00 Leicester - Zorya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
22:00 Sparta Prag - Lille
22:00 Celtic - Milan

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
22:00 M. - Qarabağ
22:00 Villarreal -

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
22:00 Tottenham - LASK Linz
22:00 Ludogorets - Antwerp

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
22:00 Dinamo Zagreb - Feyenoord
22:00 Wolfsberger - CSKA Moscow

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
22:00 Hoffenheim - Kızılyıldız
22:00 Slovan Liberec - Gent

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