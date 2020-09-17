Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave!

dakika: 'ın 'ndeki rakibi !

dakika haberi... 'nden elenerek yoluna 'nde devam edecek olan 'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. , bu turda Portekiz'in takımıyla eşleşti. Zorlu mücadele 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:28
Son dakika: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave!

'nden elenerek yoluna 'nde devam edecek olan 'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. , bu turda Portekiz'in takımıyla eşleşti.

SON DAKİKADA TURLADI!

Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turudna temsilcisi Borac Banja Luka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, zorlu mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazanıp tur atladı ve siyah-beyazlıların rakibi oldu.

24 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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