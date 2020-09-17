Haberler UEFA Avrupa Ligi Hakan Çalhanoğlu kaldığı yerden! 1 gol, 1 assitle Milan'ı sırtladı

kaldığı yerden! 1 gol, 1 assitle 'ı sırtladı

'nde İrlanda temsilcisi 'a konuk olan İtalyan devi , rakibini 2-0 mağlup edip adını 3. eleme turuna yazdırırken, maça damga vurdu. Milli yıldız 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımını zafere taşıyan isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:56
Hakan Çalhanoğlu kaldığı yerden! 1 gol, 1 assitle Milan'ı sırtladı

Corona pandemisi sornası ortaya koyduğu performansla 'ı Avrupa kupalarına taşıyan , müthiş formunun kaldığı yerden sürdürüyor... Milli yıldız, takımı Milan'ın 2. eleme turunda oynadığı maçında şov yaptı.

İtalyan ekibi, İrlanda'da oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup edip adını 3. eleme turuna yazdırırken, Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.

IBRA'YA BİR ASİST DAHA!
23. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu, 67'de bu kez kendisi sahne alıp Milan'ı rahatlatan golü kaydetti.

14 MAÇTA 16 GOL KATKISI!
Shamrock maçını 1 gol, 1 asistle noktalayan Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası çıktığı 14 maçta 16. gol katkısını yaptı. Milli futbolcumuz, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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