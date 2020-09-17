Hakan Çalhanoğlu kaldığı yerden! 1 gol, 1 assitle Milan'ı sırtladı

Corona pandemisi sornası ortaya koyduğu performansla Milan'ı Avrupa kupalarına taşıyan Hakan Çalhanoğlu, müthiş formunun kaldığı yerden sürdürüyor... Milli yıldız, takımı Milan'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynadığı Shamrock Rovers maçında şov yaptı.

İtalyan ekibi, İrlanda'da oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup edip adını 3. eleme turuna yazdırırken, Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.

IBRA'YA BİR ASİST DAHA!

23. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu, 67'de bu kez kendisi sahne alıp Milan'ı rahatlatan golü kaydetti.

14 MAÇTA 16 GOL KATKISI!

Shamrock maçını 1 gol, 1 asistle noktalayan Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası çıktığı 14 maçta 16. gol katkısını yaptı. Milli futbolcumuz, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.