Avrupa Ligi'ne Görkem Sağlam damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Maçın 29'uncu dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46'ncı dakika da Nunnely ve 65'inci dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.

GÖRKEM SAĞLAM KİMDİR?

11 Nisan 1998 yılında Almanya'da dünyaya gelen Görkem Sağlam, futbol kariyerine Wattensch altyapısında başladı. Buradan Bochum altyapısına geçen Türk futbolcu, 2020 yılının ocak ayında bedelsiz olarak Willem II'ye transfer oldu. Hollanda ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu, daha önce yaptığı bir açıklamada hayalinin Trabzonspor'da forma giymek olduğunu dile getirmişti.

