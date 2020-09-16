Haberler UEFA Avrupa Ligi Bakü'de 'kardeşlik' mesajı! Stadyum pankartlarla donatıldı

Bakü'de 'kardeşlik' mesajı! Stadyum pankartlarla donatıldı

ekibi ile arasında oynanacak 2. maçı öncesi 'nda dostluk ve kardeşlik rüzgarı esti. Tribünlere ve Azerbaycan kardeşliğine ilişkin pankartlar ile Galatasaray ve Neftçi takımlarının bayrakları asıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 20:54
Bakü'de 'kardeşlik' mesajı! Stadyum pankartlarla donatıldı

'ın temsilcisi Neftçi ile oynayacağı 2. maçı öncesi , ve Azerbaycan kardeşliğine ilişkin pankartlarla donatıldı.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircilerin alınmayacağı Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki tribünlere, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla Galatasaray ve Neftçi takımlarının bayrakları asıldı.

Statta ayrıca 'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve 'in "Azerbaycan ve Türkiye bir millet, iki devlettir" sözlerinin yazıldığı pankartlar yer aldı.

'ın "Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" sözlerinin yer aldığı pankartlar da stada asıldı.

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