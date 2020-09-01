Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!

, ve 'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor!

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor!

'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz , ve 'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Aytemiz , ve 'ın da rakipleri belli oluyor.

EŞLEŞMELER

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Borac Banja Luka / Rio Ave - Beşiktaş

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  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 14:12
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