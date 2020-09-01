Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oluyor.
EŞLEŞMELER
Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor
Borac Banja Luka / Rio Ave - Beşiktaş
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 14:12
- Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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