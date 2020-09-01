Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oluyor.

EŞLEŞMELER

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Borac Banja Luka / Rio Ave - Beşiktaş

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN