UEFA Avrupa Ligi'nde tam 45 maç! UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda günün maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek olan 90 takım bu akşam sahne alacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak olan mücadeleler öncesi maçların yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 45 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 90 takım tek maç eleme sisteminde galibiyet arayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ 1. ÖN ELEME TURU'NDA GÜNÜN MAÇLARI!
17:00 Ordabasyy-Botoşani
17:00 Kairat - Noah
17:00 Ventspils - Dinamo-Auto
17:30 Kalju - Mura
17:30 Teuta - Beitar
17:30 Borac BB - Sutjeska
18:00 Dinamo Minsk - Piast
18:30 Lincoln - Pétange
19:00 Bodo/Glimt - Kauno ?algiris
19:00 Neftçi - Shkupi
19:00 Apollon - Saburtalo
19:00 Sumqayıt - Shkendija
19:00 Alashkert-Renova
19:30 MOL Vidi-Bohemians
19:30 Olimpija-Víkingur R
20:00 Rosenborg-Breidablik
20:00 CSKA Sofya-SirensSirens
20:00 Aarhus-Honka
20:00 Keşl?-Laçi
20:00 Lok Tbilisi-CS U Craiova
20:00 Maccabi Haifa-?eljezni?ar
20:00 Zalgiris-Paide
20:00 Malmö FF-Cracovia
20:00 Vaduz-Hibernians
20:00 Hammarby-Puskas
20:00 GjilaniGjilani-APOEL
20:15 FH- DAC
20:30 TNS-Zilina
20:30 Shakhtyor-Sf. Gheorghe
20:45 H Be'er Sheva-Dinamo Batumi
21:00 Valletta-Bala
21:00 Petrocub-Backa Topola
21:00 Zrinjski-Differdange
21:00 Kukësi-Slavia Sofya
21:00 B36-Levadia
21:00 Iskra-Lok Plovdiv
21:15 Servette-Ru?omberok
21:30 Steaua Bükreş-Shirak
21:45 MariborMaribor-Coleraine
21:45 Aberdeen-NSÍ
21:45 Motherwel-Glentoran
22:00 Lech-BSSValmiera
22:00 Honved-Inter Turku
22:00 Partizan-R?gas FS
22:00 Shamrock-Ilves Tampere
- 27.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Avrupa Ligi'nde tam 45 maç! UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda günün maçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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