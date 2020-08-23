Lincoln Red Imps-Priştine maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi ön eleme maçı iptal edildi! Corona...

Imps-Priştine maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Lincoln Red Imps-Priştine maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

ön elemesinde oynanması planlanan Imps-Priştine karşılaşması, konuk takımda görülen corona virüsü vakalarının ardından sahaya çıkılmaması nedeniyle iptal edildi.

ön eleme turunda daha önce ertelenen Cebelitarık ekibi Imps ile 'nın Priştine takımı arasında dün oynanması gereken karşılaşma, iptal edildi.

Lincoln Red Imps Kulübünden yapılan açıklamada, dün TSİ 19.00'da başlaması gereken karşılaşmanın Priştine'nin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği ve karşılaşmanın sonucuna ilişkin son kararın UEFA Kontrol, Etik ve tarafından verileceği belirtildi.

İlk olarak 18 Ağustos'ta oynanması planlanan karşılaşma, Kosova ekibi Priştine'de 8 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle düne ertelenmişti. Priştine, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere diğer Kosova takımlarından bir maçlığına kiralayacağı yeni bir ekiple sahaya çıkmak için çalışmalar yaptığını dün duyurmuştu.

  1. 23.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lincoln Red Imps-Priştine maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA