Lincoln Red Imps-Priştine maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi
UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanması planlanan Lincoln Red Imps-Priştine karşılaşması, konuk takımda görülen corona virüsü vakalarının ardından sahaya çıkılmaması nedeniyle iptal edildi.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda daha önce ertelenen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile Kosova'nın Priştine takımı arasında dün oynanması gereken karşılaşma, iptal edildi.
Lincoln Red Imps Kulübünden yapılan açıklamada, dün TSİ 19.00'da başlaması gereken karşılaşmanın Priştine'nin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği ve karşılaşmanın sonucuna ilişkin son kararın UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.
İlk olarak 18 Ağustos'ta oynanması planlanan karşılaşma, Kosova ekibi Priştine'de 8 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle düne ertelenmişti. Priştine, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere diğer Kosova takımlarından bir maçlığına kiralayacağı yeni bir ekiple sahaya çıkmak için çalışmalar yaptığını dün duyurmuştu.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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