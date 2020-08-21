UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya La Liga temsilcisi Sevilla ve İtalya Serie A ekibi Inter karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Almanya'nın Köln kentinde bulunan Rhein Energie Stadyumu'nda oynanıyor. İki takım da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

SEVILLA - INTER CANLI

SEVILLA - INTER MAÇI 11'LERİ

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, De Jong, Ocampos

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

SEVİLLA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla - Inter maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale çıkarken, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıktı. İnter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda İnter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale çıktı.