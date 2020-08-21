UEFA Avrupa Ligi kupası Almanya'da sahibini buluyor. Sevilla ile Inter, Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya La Liga temsilcisi Sevilla ve İtalya Serie A ekibi Inter karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Almanya'nın Köln kentinde bulunan Rhein Energie Stadyumu'nda oynanıyor. İki takım da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.
SEVILLA - INTER CANLI
SEVILLA - INTER MAÇI 11'LERİ
Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, De Jong, Ocampos
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez
SEVİLLA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla - Inter maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!
UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale çıkarken, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıktı. İnter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda İnter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale çıktı.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 22:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla - Inter | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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