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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’da dev maç

UEFA’da dev maç

yarı finalinde İnter ile karşı karşı karşıya geliyor.

yarı finalinde İnter ile karşı karşı karşıya geliyor. Koronavirüs nedeniyle 'nın Düsseldorf şehrinde seyircisiz olarak oynanacak mücadele, 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Ligde şampiyonluğu 'a kaptıran İnter, çeyrek finalde Leverkusen engelini 2-1'le geçmişti. ekibi ise Basel'i 4-1'lik sonuçla saf dışı bırakarak yarı final biletini kapmıştı.
  1. 17.8.2020
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