Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ile Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanacak. Inter, Bayer Leverkusen'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde La Liga temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

  1. 17.08.2020
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