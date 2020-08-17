Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter ile Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanacak. Inter, Bayer Leverkusen'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde La Liga temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.
INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes
- 17.08.2020
- Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Loic Remy Beşiktaş'a doğru!
- Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
- Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?
- Cenk Özkacar imza için Fransa'ya gitti
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!
- Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı
- Volkan Demirel'den flaş açıklamalar! "Amacım Fenerbahçe'nin başına geçmek"
- Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan sonra bir bomba daha!
- Yıldız isimler elden kaçtı! "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"
- Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.