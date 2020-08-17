Inter - Shakhtar Donetsk | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Inter - Shakhtar Donetsk | CANLI

yarı final mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. 'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleden galip ayrılacak takım, finalde Sevilla'nın rakibi olacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ile , 'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele 'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanıyor. Inter, 'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak.

INTER - SHAKHTAR DONETSK CANLI


INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Moraes

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat 22:00'de başladı ve 1 ile Bein Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 21:55
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