Inter - Shakhtar Donetsk | CANLI
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleden galip ayrılacak takım, finalde Sevilla'nın rakibi olacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Inter ile Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanıyor. Inter, Bayer Leverkusen'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde La Liga temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak.
INTER - SHAKHTAR DONETSK CANLI
INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI 11'LERİ
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Moraes
INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat 22:00'de başladı ve Bein Sports 1 ile Bein Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 21:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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