Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA 'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla ile Manchester United, UEFA yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanacak. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Mücadeleden galip ayrılan taraf finalde Inter - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da sakatlığı bulunan Corchia ile karantina altındaki Gudelj forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Jones, Shaw ve Tuanzebe kadroda yer almıyor.

SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford, Martial

SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla - Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

  1. 16.08.2020
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