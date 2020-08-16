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16 Ağustos 2020, Pazar
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Sevilla - | CANLI

Sevilla - Manchester United | CANLI

'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazananın final biletini alacağı zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Sevilla ile , yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanıyor. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Her iki takım da bu müsabakayı kazanıp finale yükselme peşinde. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER
Sevilla: Bono, , Kounde, Diego Carlos, Reguilon, , Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial

SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla - Manchester United maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 21:58
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