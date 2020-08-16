Sevilla - Manchester United | CANLI

Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanıyor. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Her iki takım da bu müsabakayı kazanıp finale yükselme peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial

SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Manchester United maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.