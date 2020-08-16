Sevilla - Manchester United | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazananın final biletini alacağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanıyor. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Her iki takım da bu müsabakayı kazanıp finale yükselme peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial
SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla - Manchester United maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 21:58
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla - Manchester United | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.