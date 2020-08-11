Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA İLK 11'LER

Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez.

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.