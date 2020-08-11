Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.
WOLVERHAMPTON - SEVILLA İLK 11'LER
Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez.
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos.
WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 20:48
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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