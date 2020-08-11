Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.
WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.
WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolverhampton: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre, Jimenez, Jota
Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Munir, De Jong
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 16:26
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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