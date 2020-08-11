Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre, Jimenez, Jota

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Munir, De Jong

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 16:26
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