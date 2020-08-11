Wolverhampton - Sevilla | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Wolverhampton - Sevilla | CANLI

'nde mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. MSV Arena'da oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanıyor. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


WOLVERHAMPTON - SEVILLA İLK 11'LER
Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez.

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Wolverhampton - Sevilla maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 21:59
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