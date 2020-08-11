Wolverhampton - Sevilla | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanıyor. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







WOLVERHAMPTON - SEVILLA İLK 11'LER

Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez.

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.