Wolverhampton - Sevilla | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. MSV Arena'da oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanıyor. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
WOLVERHAMPTON - SEVILLA İLK 11'LER
Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez.
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos.
WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Wolverhampton - Sevilla maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 21:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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