Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel kozlarını paylaşıyor. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada tur atlayan takım yarı finalde Inter'in rakibi olacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanıyor. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes
Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'den itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 21:59
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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