Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanıyor. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak.





İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes

Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'den itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.