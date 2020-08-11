Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI

UEFA 'nde mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada tur atlayan takım yarı finalde Inter'in rakibi olacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanıyor. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak.


İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes

Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'den itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 21:59
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