Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ile Kopenhag karşılaşıyor. MücadeleRheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamayacak.
MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford
Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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