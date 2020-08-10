Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

mücadelesinde ile karşılaşıyor. MücadeleRheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise 'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

  1. 10.08.2020
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