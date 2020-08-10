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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United - Kopenhag | CANLI

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Manchester United - Kopenhag | CANLI

maçında ile kozlarını paylaşıyor. Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin fotomac.com.tr'de...

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Stadyumu'nda oynanıyor. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise 'i saf dışı bırakmıştı. Yarı finale çıkacak olan takımın belli olacağı karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG İLK 11'LER
ManchesterUnited: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial.

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 21:58
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