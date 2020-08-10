Manchester United - Kopenhag | CANLI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ile Kopenhag karşılaşıyor. Mücadele RheinEnergie Stadyumu'nda oynanıyor. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Yarı finale çıkacak olan takımın belli olacağı karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MANCHESTER UNITED - KOPENHAG İLK 11'LER
ManchesterUnited: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial.
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk.
MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 21:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United - Kopenhag | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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