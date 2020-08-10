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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter - Bayer Leverkusen | CANLI

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Inter - Bayer Leverkusen | CANLI

'nde 8'li final heyecanı başladı. maçında İtalyan devi ile Alman temsilcisi , kozlarını 'da paylaşıyor. Yarı final biletini alacak takımın belli olacağı kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

mücadelesinde ile , Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geliyor. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti.

INTER - BAYER LEVERKUSEN CANLI


11'LER

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 21:57
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