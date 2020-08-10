Inter - Bayer Leverkusen | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde 8'li final heyecanı başladı. Çeyrek final maçında İtalyan devi Inter ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, kozlarını Almanya'da paylaşıyor. Yarı final biletini alacak takımın belli olacağı kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen, Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geliyor. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti.
INTER - BAYER LEVERKUSEN CANLI
11'LER
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.
Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 21:57
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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