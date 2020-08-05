Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho oynayamayacak. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı bu akşam 19:55'te beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanacak