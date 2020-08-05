Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk, evinde Wolfsburg'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho oynayamayacak. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.
SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı bu akşam 19:55'te beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanacak
- 05.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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