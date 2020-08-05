Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde son 16 turu rövanş maçında , evinde 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho oynayamayacak. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı bu akşam 19:55'te beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanacak

  1. 05.08.2020
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