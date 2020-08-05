UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG CANLI





İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes.

Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.