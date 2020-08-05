Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk, evinde Wolfsburg'u konuk ediyor. Almanya'da oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi, avantajını koruyup çeyrek final biletini almak istiyor. Wolfsburg ise turu geçmek için rakibi karşısında en az 2 gol bulmak zorunda... Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.
SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG CANLI
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes.
Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek.
SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 19:56
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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