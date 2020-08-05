Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI

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Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI

'nde son 16 turu rövanş maçında , evinde 'u konuk ediyor. 'da oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan temsilcisi, avantajını koruyup çeyrek final biletini almak istiyor. Wolfsburg ise turu geçmek için rakibi karşısında en az 2 gol bulmak zorunda... Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG CANLI


İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes.

Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 19:56
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