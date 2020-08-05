Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United - LASK Linz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında , evinde Linz'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Linz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Manchester United'da Luke Shaw ve Axel Tuanzebe bu maçta oynayamayacak. LASK Linz'de ise Markus Wostry, Thomas Goiginger ve Marvin Potzmann oynayamayacak. Manchester United, ilk karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı.

MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - LASK Linz maçı 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 17:14
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