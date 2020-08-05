Manchester United - LASK Linz | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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- Linz | CANLI

Manchester United - LASK Linz | CANLI

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında , evinde Linz'i konuk ediyor. Avusturya'daki ilk maçı 5-0 kazanan İngiliz devi, turu geçmesi halinde Başakşehir'i eleyen Kopenhag ile çeyrek finalde eşleşecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Linz karşı karşıya geliyor. Avusturya'da oynanan ilk maçı 5-0 kazanan Manchester United, rakibi karşısında mucizeye izin vermeden çeyrek final biletini almak istiyor.

MANCHESTER UNITED-LASK LINZ CANLI


11'LER

Manchester United: Romero, Fosu-Mensah, Bailly, Maguire, Williams, McTominay, Fred, Mata, Lingard, James, Ighalo

LASK Linz: Schlager, Andrade, Trauner, Wiesinger, Renner, Michorl, Holland, Ranftl, Balic, Raguz, Frieser

MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - LASK Linz maçı 22:00'de başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 22:05
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