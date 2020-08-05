Manchester United - LASK Linz | CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, evinde LASK Linz'i konuk ediyor. Avusturya'daki ilk maçı 5-0 kazanan İngiliz devi, turu geçmesi halinde Başakşehir'i eleyen Kopenhag ile çeyrek finalde eşleşecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester United ile LASK Linz karşı karşıya geliyor. Avusturya'da oynanan ilk maçı 5-0 kazanan Manchester United, rakibi karşısında mucizeye izin vermeden çeyrek final biletini almak istiyor.
MANCHESTER UNITED-LASK LINZ CANLI
11'LER
Manchester United: Romero, Fosu-Mensah, Bailly, Maguire, Williams, McTominay, Fred, Mata, Lingard, James, Ighalo
LASK Linz: Schlager, Andrade, Trauner, Wiesinger, Renner, Michorl, Holland, Ranftl, Balic, Raguz, Frieser
MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - LASK Linz maçı 22:00'de başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 22:05
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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