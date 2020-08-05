UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Inter, tarafsız sahada Getafe ile oynayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da hedef turu geçebilmek. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam oynayamayacak. Getafe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanacak.
INTER - GETAFE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Getafe maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 17:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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