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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter - Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde son 16 turu rövanş maçında , tarafsız sahada ile oynayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da hedef turu geçebilmek. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam oynayamayacak. Getafe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanacak.

INTER - GETAFE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Getafe maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 17:40
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