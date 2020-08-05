Inter - Getafe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Inter, tarafsız sahada Getafe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile Getafe karşı karşıya geliyor. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam forma giyemiyor. Getafe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.
Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde karşılaşmalar tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanıyor.
INTER - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'da başlayan Inter - Getafe maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini, D'Ambrosio, Brozovic, Young, Lukaku, Martinez.
Getafe: Soria, Suarez, Djene, Etxeita, Olivera, Arambarri, Timor, Nyom, Maksimovic, Cucurella, Mata.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 22:21
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
- Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
- Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter - Getafe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.