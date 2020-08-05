Inter - Getafe | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter - Getafe | CANLI

- | CANLI

Inter - Getafe | CANLI

'nde son 16 turu rövanş maçında , tarafsız sahada ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam forma giyemiyor. Getafe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.

Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde karşılaşmalar tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanıyor.

INTER - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Inter - Getafe maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini, D'Ambrosio, Brozovic, Young, Lukaku, Martinez.

Getafe: Soria, Suarez, Djene, Etxeita, Olivera, Arambarri, Timor, Nyom, Maksimovic, Cucurella, Mata.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 22:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter - Getafe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA