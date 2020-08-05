Inter - Getafe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile Getafe karşı karşıya geliyor. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam forma giyemiyor. Getafe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.

Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde karşılaşmalar tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanıyor.

INTER - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Inter - Getafe maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini, D'Ambrosio, Brozovic, Young, Lukaku, Martinez.

Getafe: Soria, Suarez, Djene, Etxeita, Olivera, Arambarri, Timor, Nyom, Maksimovic, Cucurella, Mata.