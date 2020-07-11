Çeyrek finaller Almanya'da

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalden itibaren Almanya'da Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek finaller 10- 11, yarı finaller 16-17 ve final ise 21 Ağustos'ta Köln'de oynanacak. İlk maçları da pandemiden oynanamayan Inter-Getafe ve Sevilla- Roma eşleşmelerinde ise tur atlayanlar Almanya'da oynanacak tek karşılaşmayla belli olacak.