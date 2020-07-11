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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Çeyrek finaller 'da

Çeyrek finaller Almanya'da

'ne çeyrek finalden itibaren 'da , Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

'ne çeyrek finalden itibaren 'da , Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek finaller 10- 11, yarı finaller 16-17 ve final ise 21 Ağustos'ta Köln'de oynanacak. İlk maçları da pandemiden oynanamayan Inter-Getafe ve Sevilla- Roma eşleşmelerinde ise tur atlayanlar Almanya'da oynanacak tek karşılaşmayla belli olacak.

  1. 11.7.2020
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