CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor...

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başladı. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:

Internazionale Milano - Getafe

Sevilla - Roma

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de

Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.

İŞTE KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞMELER;