CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi CANLI | Başakşehir'in UEFA'da rakibi belli oluyor

CANLI | 'in 'nde rakibi belli oluyor

CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor

çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor. Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış, bazılarında salgın nedeniyle ertelenmişti. Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta rakibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla geçmişti. Daha önce rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı açıklanmıştı. İşte UEFA Avrupa Ligi'de Başakşehir'in rakipleri ve  diğer eşleşmeler...

Temsilcimiz 'in de mücadele ettiği 'nde eşleşmeler belli oluyor...

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başladı. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:

Internazionale Milano - Getafe
Sevilla - Roma

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de
Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de
Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de
Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.

İŞTE KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞMELER;

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 14:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA