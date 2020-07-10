CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor. Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış, bazılarında salgın nedeniyle ertelenmişti. Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta rakibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla geçmişti. Daha önce rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı açıklanmıştı. İşte UEFA Avrupa Ligi'de Başakşehir'in rakipleri ve diğer eşleşmeler...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor...
Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başladı. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.
Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir 1-0 Kopenhag
Frankfurt 0-3 Basel
LASK Linz 0-5 Manchester United
Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk
Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen
Olympiakos 1-1 Wolverhampton
Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:
Internazionale Milano - Getafe
Sevilla - Roma
MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER
Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de
Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de
Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de
Final: 21 Ağustos saat 21:00'de
Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.
İŞTE KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞMELER;
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 14:07
- CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'de rakibi belli oluyor
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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