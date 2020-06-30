Danimarka Süper Ligi'nde seyircili maçlar başlıyor
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag'ın da yer aldığı Danimarka Süper Ligi'nde bu haftadan itibaren statlara seyirci alınabilecek. Kopenhag 15 bin, Brondby 12 bin, Arhus ise 10 bin seyirci alabilecek.
Danimarka Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan Danimarka Süper Ligi maçlarının, bu haftadan itibaren seyircili oynanacağı duyuruldu.
Hükümetin aldığı karar doğrultusunda maçlara gelen seyircinin 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak maçları tribünden izleyebileceği kaydedildi.?
Buna göre tribünlere, Süper Lig takımlarından Kopenhag 15 bin, Brondby 12 bin, Arhus ise 10 bin seyirci alabilecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları, 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Medipol Başakşehir, İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a karşı deplasmanda çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. ?
Öte yandan, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 605'e, vaka sayısı da 12 bin 768'e yükseldi. Ülkede dün 76 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Danimarka Süper Ligi'nde seyircili maçlar başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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