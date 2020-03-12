Medipol Başakşehir - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Futbolseverler de Medipol Başakşehir - Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta gibi soruların yanıtını arıyor.
Medipol Başakşehir'in Avrupa macerası son 16 turuyla devam ediyor. Fatih Terim Stadyumu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçtan avantajlı bir skor almak istiyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Hakem William Collum'un düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Nefesleri tutacağımız Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz...
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Elia, Crivelli, Visca
KOPENHAG: Johnsson, Varela, Sigurdsson, Nelsson, Bengtsson, Stage, Zeca, Jensen, Fischer, N'Doye, Santos
17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.
- 12.03.2020
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Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 1
Yorum
Mustafa Bence yanlış atama Halis özkahyayı atama yapacaktı
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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması
Toplam 1
Yorum
Campıons Milet parasıyla 5-6 oyuncu al...Şampiyon ol.Borçları yap...nasıl olsa öderler.
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Fenerbahçe'de kara tablo
Toplam 1
Yorum
YASİN ALTYAPI ALTYAPI ALTYAPI
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