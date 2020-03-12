Medipol Başakşehir - Kopenhag | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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- Kopenhag | CANLI

Medipol Başakşehir - Kopenhag | CANLI

son 16 turu ilk maçında sahasında ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in Avrupa macerası son 16 turuyla devam ediyor. Stadyumu'nda temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayan turuncu-lacivertliler, ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçtan avantajlı bir skor almak istiyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

KOPENHAG: Johnsson, Bjelland, Nelsson, Varela, Bengtsson, Zeca, Falk, Biel, Stage, Santos, Daramy

17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 20:54
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