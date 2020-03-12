Medipol Başakşehir - Kopenhag | 11'ler belli oldu - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir - Kopenhag | 11'ler belli oldu

- Kopenhag | 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir - Kopenhag | 11'ler belli oldu

son 16 turu ilk maçında sahasında ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'in Avrupa macerası son 16 turuyla devam ediyor. Stadyumu'nda temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçtan avantajlı bir skor almak istiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Hakem William Collum'un düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Nefesleri tutacağımız Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz...

İŞTE İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

KOPENHAG: Johnsson, Bjelland, Nelsson, Varela, Bengtsson, Zeca, Falk, Biel, Stage, Santos, Daramy

17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 19:47
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