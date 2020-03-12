Medipol Başakşehir - Kopenhag | 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Medipol Başakşehir'in Avrupa macerası son 16 turuyla devam ediyor. Fatih Terim Stadyumu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçtan avantajlı bir skor almak istiyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Hakem William Collum'un düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Nefesleri tutacağımız Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz...
İŞTE İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.
KOPENHAG: Johnsson, Bjelland, Nelsson, Varela, Bengtsson, Zeca, Falk, Biel, Stage, Santos, Daramy
17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 19:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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