LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, koronavirüs gölgesinde başlıyor. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayınlan salgından binlerce insan hayatını kaybetti. UEFA da virüse karşı alınan önlemler kapsamında bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını duyurdu.

LASK LINZ-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz'in sahasında Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LASK Linz: Schlager; Trauner, Ramsebner, Wostry; Ranflt, Holland, Michorl, Renner; Frieser, Goiginger; Raguz

Manchester United: Romero; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Ighalo, Mata