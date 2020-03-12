LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarda başlıyor. Avusturya ekibi LASK Linz sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma Linzer Stadyumu'nda oynanacak. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, LASK Linz-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, koronavirüs gölgesinde başlıyor. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayınlan salgından binlerce insan hayatını kaybetti. UEFA da virüse karşı alınan önlemler kapsamında bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını duyurdu.
LASK LINZ-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
LASK Linz'in sahasında Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
LASK Linz: Schlager; Trauner, Ramsebner, Wostry; Ranflt, Holland, Michorl, Renner; Frieser, Goiginger; Raguz
Manchester United: Romero; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Ighalo, Mata
- 12.03.2020
- LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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