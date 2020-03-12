LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi LASK Linz-Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK Linz Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarda başlıyor. ekibi Linz sahasında İngiliz temsilcisi 'ı konuk edecek. Karşılaşma Linzer Stadyumu'nda oynanacak. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, LASK Linz-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

'nde son 16 turu heyecanı, koronavirüs gölgesinde başlıyor. 'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayınlan salgından binlerce insan hayatını kaybetti. UEFA da virüse karşı alınan önlemler kapsamında bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını duyurdu.

LASK LINZ-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Linz'in sahasında 'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LASK Linz: Schlager; Trauner, Ramsebner, Wostry; Ranflt, Holland, Michorl, Renner; Frieser, Goiginger; Raguz

Manchester United: Romero; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Ighalo, Mata

  1. 12.03.2020
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