Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden Medipol Başakşehir, iyi gidişatı Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Roma, Mönchengladbach ve Wolsferberger'in bulunduğu J Grubu'nu lider tamamlayan turuncu-lacivertli temsilcimiz ile D Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Sporting Lizbon geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve Portekiz ekibi 3-1 kazanmıştı. Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmak isteyen Başakşehir, 2-0 veya 3 farklı galibiyet için sahaya çıkıyor. Futbol severler arama motorlarında Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Peki Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında 3-1 biten karşılaşmanın rövanşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Laho yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba

Sakatlar ve Cezalılar: Crivelli (Cezalı)

Sporting: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar

Sakatlar ve Cezalılar: Neto (Cezalı), Renan Ribeiro (Sakat), Luiz Phellype (Sakat) , Chico Geraldes (Sakat) , Mathieu (Sakat)

TUR İHTİMALLERİ

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

SPORTING LİZBON'UN SON 32 YOLU

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa kupalarına, doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında başlayan Sporting Lizbon, D Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz temsilcisi, Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.