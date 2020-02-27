Medipol Başakşehir - Sporting | CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden Medipol Başakşehir, iyi gidişatı Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Roma, Mönchengladbach ve Wolsferberger'in bulunduğu J Grubu'nu lider tamamlayan turuncu-lacivertli temsilcimiz ile D Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Sporting Lizbon geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve Portekiz ekibi 3-1 kazanmıştı. Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmak isteyen Başakşehir, 2-0 veya 3 farklı galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu önemli karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









UZATMALARA GİDİYORUZ!



MAÇ SONUCU BAŞAKŞEHİR 3-1 SPORTING



90' + 2' GOL! Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Visca topla buluştu. Visca, topu sağına çekip sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

86' Başakşehir, son bölümde oyunu rakip yarı alana yıktı ve üçüncü golü arıyor.

84' Vietto, ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

82' Aleksic, ceza sahası dışından sol ayağı ile çok sert vurdu. Top direğin hemen yanından auta gitti.



81' Maçta son 10 dakikalık bölüme girdik. Başakşehir'in maçı uzatmaya götürmek için bir gol bulması gerekiyor.

77' Başakşehir ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Azubuike yerine Berkay Özcan oyuna dahil oldu.



76' Visca'nın pasıyla Demba Ba savunmanın arkasına sarktı. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

74' Epureanu, hızlı gelişen Sporting hücumunu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.



73' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Mert topu kontrol etti.

72' Plata'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top dışarıya gitti.

71' Clichy yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

71' Hızlı gelişen Sporting atağında Plata sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken Clichy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Sporting tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



69' Başakşehir'in bir gol daha bulması durumunda maç uzayacak. Gol yemeden atılacak iki golde ise Okan Buruk'un öğrencileri turu geçecek.

68' TOP AĞLARIMIZDA Sol kanattan Acuna'nın ortasında Vietto kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

67' Azubuike'nin savunma arkasına attığı topa Visca hareketlendi ama topu istediği gibi kontrol edemedi.

66' Başakşehir yarı alanında alanları çok iyi kapatarak rakibe boşluk bırakmıyor. İleriye atılan uzun toplarla da üçüncü golü arıyor.

64' Sporting bu bölümde bir kez daha oyunu Başakşehir yarı alanına yıkmaya çalışıyor.

62' Sağ kanattan Visca'nın yerden ortasında savunma topu karşıladı. Seken topla buluşan Elia'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



59' Bolasie çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Vuruş açısını bulmaya çalışırken topu ayağından açtı ve top kaleci Mert'te kaldı.

58' Hızlı gelişen Sporting atağında Sporar sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Skrtel nefis bir hamle ile araya girip topu takımına kazandırdı.

57' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can'ın ortasında arka direkte Skrtel topu çevirdi. Savunma topu uzaklaştırdı.

56' İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI! Sol kanattan Clichy'nin yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Demba Ba yerdeyken seken topa da vurmayı başardı ama bir kez daha kaleciye takıldı.

54' Visca'nın sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada kaleci Arantes topu iki hamlede kontrol etti.

53' Clichy derin bir topla ceza sahasına doğru hareketlenen Demba Ba'yı topla buluşturmak istedi. Coates araya girip tehlikeyi önledi.

51' Coates uzun bir topla Sporar'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Skrtel geçit vermedi.

50' Sporting, oyunu Başakşehir yarı alanına yıktı ve topu kanatlara yönlendirerek boşluk arıyor.

48' Başakşehir ön alanda baskı yaparak ikinci yarıya hızlı başlayan Sporting'in hızını kesmeye çalışıyor.

46' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Elia topu uzaklaştırdı.



46' MERT MÜTHİŞ KURTARDI! Sağ kanattan yapılan ortada ön direkte Vietto vuruşunu yaptı. Mert gole izin vermedi.



45' + 2' Maçın bu skorla tamamlanması durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdıracak.



45' + 2' Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu ilan eden gol oldu. Başakşehir, Sporting karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.





45' GOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşuta Aleksic, topu direkt kaleye gönderdi. Herkesin bakışları arasında top filelerle kucaklaştı.

44' Başakşehir, ilk yarının son bölümünde de oyunu rakip yarı alana yıktı ve ikinci golü arıyor.

42' Vietto, Epureanu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41' Sol kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel'in indirdiği topa Visca gelişine vurmak istedi. Ama top ayağına oturmayınca etkili bir şut çıkartamadı.

41' Sol kanatta topla buluşan Elia, topu sağına çekip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.

41' Sol kanattan Aleksic'in yaptığı ortada savunmadan seken top taca çıktı.

39' MERT KALESİNDE DEVLEŞTİ! Vietto'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Acuna kontrol etti. Topu düzeltip vuruşunu yaptı ama Mert gole izin vermedi.





38' Sol kanattan Vietto'nun ortasında Skrtel geçit vermedi ve topu kornere gönderdi.

37' Aleksic, orta sahada Ristovski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



35' Sporting, Başakşehir yarı alanında pas yaparak oyunun temposunu eline geçirmeye çalışıyor.

34' Wendel yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

34' Başakşehir, İRfan Can ile hızlı bir akın geliştirmek istedi. Ama Wendel, bu atağı faulle durdurdu.

32' Skrtel bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.





31' GOL! Sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba kafayı vurdu. Kaleci Arantes topu çeldi. Seken topu Skrtel tamamladı ve Başakşehir'i öne geçirdi.

30' BU KEZ DEMBA BA KAÇIRDI! Sol kanattan Clichy'nin ortasında Dermba Ba, topu İrfan Can'a aktardı. İrfan Can topu yeniden Demba Ba'Nın önüne inidrdi. Demba Ba dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Arantes gole izin vermedi.

28' Visca'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top hakeme çarptı. Oyun hakem atışı ile başlayacak.

27' Okan Buruk, yan hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

26' Demba Ba'nın pasıyla Elia sol kanatta hareketlendi. Rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Şimdi de Başakşehir bir duran top şansı yakaladı.

25' Acuna, serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Mert zorlanmadan topun kontrolünü sağladı.

23' Bolasie sağ kanattan ceza sahasına doğru sokulurken yerde kaldı. Sporting tehlikeli bir nnoktadan serbest vuruş kullanacak.

23' Aleksic şu ana kadar Sporting savunmasını en çok zorlayan oyuncu oldu.

23' Sol kanattan Clichy'nin ortasında Aleksic kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

22' Visca çalımlarla sağ kanatta ilerleyip ortasını yaptı. Top Demba Ba'ya gelmeden önce savunma araya girdi.

21' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

19' Başakşehir sol kanadını kullanarak etkili olmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar sağ kanattan daha etkili akınlarla geliştirdiğini söyleyebiliriz.

18' Sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulan Acuna'nın sağ ayağı ile yaptığı vuruşta Mert topu çeldi. Seken topla buluşan Cabral'ın vuruşu çerçeveyi bulmadı.

16' Demba Ba kendi yarı sahasında kazandırdığı topla Elia'yı buluşturdu. Elia sol kanatta ilerleyerek ceza sahasına doğru yaklaştı. Ancak pas vermekte gecikip çalım deneyince topu kaybetti.

15' Caiçara'nın sağ kanattan ortasında savunma geçit vermedi.

14' Sağ kanatta hareketlenen Visca Aleksic'i gördü. Aleksic topu penaltı noktasına doğru çıkartmak istedi ama savunma araya girip topu uzaklaştırdı.

12' Başakşehir oyunu rakip yarı alana yıktı ve top çevirerek boş alan bulmaya çalışıyor.

10' Demba Ba'nın pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Aleksic'in dönerek vuruşunda savunmadan seken top taca gitti.

9' Başakşehir topu kanatlara her taşıdığında etkili olmayı başardı. Clichy ve Visca'nın çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.

7' BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sol kanatta hareketlenen Clichy, arka direğe harika bir orta kesti. Aleksic bomboş durumda uçarak kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

6' Elia'nın harika pasıyla sağ kanatta hareketlenen Visca topu çıkmadan penaltı noktasına çevirmeyi başardı. Ama Sporting savunması topu uzaklaştırdı.

5' Başakşehir maça tempolu başladı. Sporting, topu kazandığında kontrollü oynayarak Okan Buruk'un öğrencilerinin hızını kesmeye çalışıyor.

4' Cabral ceza sahası dışından sağ ayağı ile şansını denedi. Top farklı bir şekilde auta çıktı.

3' Elia iki rakibinden sıyrılıp derin bir topla Demba Ba'yı savunma arkasına kaçırmak istedi ama savunma araya girdi.

2' Aleksic'in pasıyla Demba Ba sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak açısı kapandı ve topu yeniden Aleksic'e verdi. Aleksic'in orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arantes topu kontrol etti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında 3-1 biten karşılaşmanın rövanşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Laho yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba

Sakatlar ve Cezalılar: Crivelli (Cezalı)

Sporting: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar

Sakatlar ve Cezalılar: Neto (Cezalı), Renan Ribeiro (Sakat), Luiz Phellype (Sakat) , Chico Geraldes (Sakat) , Mathieu (Sakat)

TUR İHTİMALLERİ

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

SPORTING LİZBON'UN SON 32 YOLU

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa kupalarına, doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında başlayan Sporting Lizbon, D Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz temsilcisi, Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.