Manchester United - Club Brugge UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. AZ Alkmaar, Astana ve Partizan'ın bulunduğu L Grubu'nu lider bitiren Manchester United ile temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. olarak tamamlayan Club Brugge geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele berabere sonlanmıştı. 3 yıl önce müzesine götürdüğü kupayı tekrar isteyen United, galibiyet adına sahaya çıkıyor. Futbol severler arama motorlarında Manchester United - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Peki Manchester United - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Manchester United ile Club Brugge arasında 1-1 biten karşılaşmanın rövanşı Old Trafford'da oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek. Mücadele beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Pereira, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial.

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Kossounou, Sobol, Rits, Cuyper; Tau; Openda, Vanaken.