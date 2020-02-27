Manchester United - Club Brugge UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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- maçı ve hangi kanalda? Canlı skor

Manchester United - Club Brugge UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turu ikinci karşılaşmasında İngiliz devi , temsilcisi 'ü konuk edecek. İlk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kırmızı Şeytanlar'a tur atlayabilmek adına her türlü galibiyet yetecek. Peki Manchester United - Club Brugge maçı , ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. AZ Alkmaar, Astana ve Partizan'ın bulunduğu L Grubu'nu lider bitiren ile temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. olarak tamamlayan geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele berabere sonlanmıştı. 3 yıl önce müzesine götürdüğü kupayı tekrar isteyen United, galibiyet adına sahaya çıkıyor. severler arama motorlarında Manchester United - Club Brugge maçı , ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Peki Manchester United - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

son 32 turunda Manchester United ile Club Brugge arasında 1-1 biten karşılaşmanın rövanşı 'da oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek. Mücadele beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Pereira, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial.

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Kossounou, Sobol, Rits, Cuyper; Tau; Openda, Vanaken.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 14:31
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