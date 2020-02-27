Malmö Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Malmö-Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Malmö Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Malmö Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son 32 Turu'nda rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Alman temsilcisi Wolfsburg, deplasmanda ekibi Malmö'ye karşı tur mücadelesi verecek. Peki, Malmö-Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte büyük heyecana sahne olacak mücadelenin detayları...

'nde artık son 16'ya kalacak takımlar netleşiyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçecek ekipler belli olacak. Alman ekibi Wolfsburg, 2-1 kazandığı maçın rövanşında temsilcisi Malmö'ye konuk olacak.

MALMÖ-WOLFSBURG AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç ekibi Malmö'nün Swedbank Stadı'nda Wolfsburg'u konuk edeceği Avrupa Ligi maçı bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak ve kritik mücadele, beIN Sports 2 Max kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Malmö (4-4-1-1): Dahlin, Larsson, Ahmedhodzic, Bengtsson, Safari; Berget, Christiansen, Bachirou, Antonsson, Nalic, Thelin

Sakatlar: Rieks, Traustason, Andersson, Innocent, Gall

Wolfsburg (4-3-3): Casteels, Mbabu, Knoche, Pongracic, Paulo Otavio; Gerhardt, Schlager, Arnold, Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Sakatlar: Ignacio Camacho, William, Roussillon (belirsiz), Guilavogui (belirsiz)

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 10:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malmö Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN