Malmö Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde artık son 16'ya kalacak takımlar netleşiyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçecek ekipler belli olacak. Alman ekibi Wolfsburg, 2-1 kazandığı maçın rövanşında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak.

MALMÖ-WOLFSBURG AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç ekibi Malmö'nün Swedbank Stadı'nda Wolfsburg'u konuk edeceği Avrupa Ligi maçı bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak ve kritik mücadele, beIN Sports 2 Max kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Malmö (4-4-1-1): Dahlin, Larsson, Ahmedhodzic, Bengtsson, Safari; Berget, Christiansen, Bachirou, Antonsson, Nalic, Thelin

Sakatlar: Rieks, Traustason, Andersson, Innocent, Gall

Wolfsburg (4-3-3): Casteels, Mbabu, Knoche, Pongracic, Paulo Otavio; Gerhardt, Schlager, Arnold, Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Sakatlar: Ignacio Camacho, William, Roussillon (belirsiz), Guilavogui (belirsiz)

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.