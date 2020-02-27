LASK Linz - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Linz - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

LASK Linz - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turu ikinci karşılaşmasında ekibi Linz, temsilcisi 'ı konuk edecek. İlk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Linz'e tur atlayabilmek adına her türlü galibiyet yetecek. Peki LASK Linz - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. Sporting Lizbon, PSV ve Rosengborg'un bulunduğu D Grubu'nu lider bitiren Linz ile Manchester United, Partizan ve Astana'nın bulunduğu grubu ikinci olarak tamamlayan geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele 1-1 berabere sonlanmıştı. Adını son 16'ya yazdırmak isteyen iki ekip, 'nda galibiyet adına sahaya çıkıyor. severler arama motorlarında LASK Linz - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Peki LASK Linz- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LASK LINZ - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

son 32 turunda LASK Linz ile AZ Alkmaar arasında 1-1 biten karşılaşmanın rövanşı Linzer Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Mücadele beIN Connect'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LASK Linz: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Haudum, Michorl, Renner; Tetteh, Balic; Raguz.

AZ Alkmaar: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 14:24
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