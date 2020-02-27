LASK Linz - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan hız kesmeden sürüyor. Sporting Lizbon, PSV ve Rosengborg'un bulunduğu D Grubu'nu lider bitiren LASK Linz ile Manchester United, Partizan ve Astana'nın bulunduğu grubu ikinci olarak tamamlayan AZ Alkmaar geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele 1-1 berabere sonlanmıştı. Adını son 16'ya yazdırmak isteyen iki ekip, Linzer Stadyumu'nda galibiyet adına sahaya çıkıyor. Futbol severler arama motorlarında LASK Linz - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Peki LASK Linz- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LASK LINZ - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda LASK Linz ile AZ Alkmaar arasında 1-1 biten karşılaşmanın rövanşı Linzer Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Mücadele beIN Connect'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LASK Linz: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Haudum, Michorl, Renner; Tetteh, Balic; Raguz.

AZ Alkmaar: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi.